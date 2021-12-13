النيابة: المتهم في حادث "الشيخ زايد" كان مُتعاطي للمخدر والكحول

كشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة من المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد، ثبت احتوائها على جوهر المخدر ومادة الكحول الإيثيلي.

وتسبب المتهم في قتل 4 طلاب بالخطأ نتيجة اصطدام سيارته بسيارة المتوفين من الخلف أمام النادي الأهلي في الشيخ زايد بالجيزة، ما أدى إلى انقلابها وتهشمها بالكامل، فيما نُقل المتهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأمر النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وأسند النيابة للمتهم وفق بيان النائب العام اليوم الأحد، اتهامات بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.