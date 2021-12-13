عمرو أديب: المتهم بحادث الشيخ زايد يواجه مشكلة قانونية كبيرة

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تقديره لبيان النائب العام الصادر منذ قليل حول حادث الشيخ زايد، مجددًا التأكيد على ما أشار إليه خلال تقديم حلقة، أول أمس السبت، بأهمية الثقة الكاملة في النظام القانوني والنيابي والقضائي.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء أمس الأحد، إنه لا مصلحة لأحد بشأن إدانة أو تبرئة أحد، موضحًا أن بيان النائب العام يضم معلومتين جديدتين الأولى اسم المتهم بشكل رسمي، والثانية إثبات تعاطيه لنوعين من المخدرات والخمور.

وأشار إلى أن بعض الشهود أفادوا بوجود زجاجات خمر في سيارة المتهم، متابعًا: "بيان وتقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن وضع الشاب ليس قتل خطأ، هو يواجه مشكلة قانونية كبيرة؛ لأنه كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر والخمور”.

ونوه إلى أن الحوادث المؤلمة تحدث؛ بسبب القيادة بسرعة فائقة أو تحت تأثير المخدر والخمور، مختتمًا: "البيان دليل على أن النيابة ناجزة مسرعة.. الأمر غير منتهي بعد، هناك محامون وتقارير وجلسات في النهاية، الإعلام والرأي العام والهاشتاج لن يقرر المصير وإنما القاضي الذي يطلع على الأوراق ويستمع إلى الشهود”.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم كريم الهوارى أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.