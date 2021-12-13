معلومات لا فوتك عن كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد

كريم الهواري، أثار الحادث الذي وقع في مدينة الشيخ زايد يوم الجمعة الماضي، جدلا كبيرا والرأي العام في مصر، بعدما أسفر عن مقتل 4 طلاب، على يد متهور يقود سيارة فارهة.

كريم الهواري

وتصدر كريم الهواري مرتكب حاث الشيخ زايد وأحد أبناء رجال الأعمال الكبار، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة والمتسبب فيها.

المتهم كريم الهواري

وفجرت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت بشأن كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد، والتي اعتبرته النيابة متسببا في الحادث ووفق ما أكده شهود عيان تواجدوا في مكان الحادث.

كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد

وبحث الكثيرون عن هوية كريم الهواري ابن رجل الأعمال الذي قاد سيارته باستهتار متسببا في مصرع 4 طلاب كانوا يستقلون سيارتهم المتواضعة، بينما يسير بسيارته الفارهة ويصطدم بهم من الخلف.

واقعة المتهم كريم الهواري

وبدأت الواقعة عندما اصطدمت سيارة فارهة يقودها كريم الهواري نجل رجل أعمال كبير، وكان يسير بسرعة عالية، في شارع النزهة بمدينة الشيخ زاي ليصطدم بأخرى "هيونداي" استقلها 4 طلاب ما تسبب في تدميرها بالكامل وانقلابها ووفاة من فيها.

تفاصيل حادث المتهم كريم الهواري

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كريم الهواري كان يستقل سيارته وهو مخمور، حيث أكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة منه تحتوي على جوهر مخدر، ومادة الكحول الإيثيلي.

حبس كريم الهواري

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم كريم الهواري المتسبب في مقتل 4 طلاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما واجهته بالتهم الموجهة إليه، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

التهم موجهة للمتهم كريم الهواري

ووجهت النيابة العامة للمتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال عدة اتهامات تتضمن حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 أشخاص بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة.

كريم الهواري يصدم سيارة ويقتل من بداخلها

وفوجئ سكان منطقة الشيخ زايد بسيارة تسير بسرعة كبيرة يقودها كريم الهواري في شارع النزهة تصطدم بأخرى "هيونداي إكسيل" والتي انقلبت وبها 4 طلاب أدت إلى وفاتهم جميعا.

كريم الهواري مخمور ومتهور

وقال شهود عيان إن كريم الهواري هو نجل رجل أعمال ويعتاد على القيادة وهو مخمور ومتهور، مضيفين أن الحادث هو من تس فيه بتهوره، ومشيرين إلى أنه غادر موقع الحادث تاركا القتلى وفر هاربا في سيارة "بي إم دببليو" كانت تقودها صديقة له.

إجراءات حيال كريم الهواري

وكشفت النيابة العامة، الجمعة، عن إجراءات اتخذتها في الحادث المتهم فيه كريم الهواري حيث أجرت معاينة لمكان الحادث والسيارتين، واستمعت لأقوال الشهود وأسر الضحايا، وبعدها صرّحت بدفن جثامينهم.

سحب عينات دم وبول من كريم الهواري

وأمرت النيابة العامة بسحب عينات دم وبول من المتهم كريم الهواري لفحصها وبيان تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه، وهو ما ثبتت إيجابيته، يوم أمس الأحد.