مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تطوير طريق" العاشر من رمضان - بلبيس"



تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال مشروع تطوير ورفعكفاءة وتوسعة طريق " العاشر من رمضان - بلبيس " بطول 22 كيلو مترا، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر منرمضان، ومسئولو الجهاز والمشرو، وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدنالجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق القائمة.

وأوضح المهندس كمال بهجات، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق تبدأ بمساره من طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حتى ميدانالطيارة ببلبيس ليصبح بعرض ٤ حارات مرورية بكل اتجاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتطوير منظومة الإنارة على الطريق والعلاماتالإرشادية، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو ١٤٨ مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أنه نظرًا لأعمال توسعة الطريق فقد تم تجهيز حواجز التأمين، وكذا وضع العلامات الإرشاديةوالتحذيرية بطول الطريق ونطاق الأعمال بالكامل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالشرقية، فضلًا عن توفير ووضع كافة وسائل الأمنالصناعي وتركيب اللافتات على الطريق لتحويل مسار سيارات النقل الثقيل، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل، تفقد مسئولو الإسكان، الأعمال الأخيرة بمشروع "محطة محولات كهرباء S13 "، للانتهاء من التنفيذ طبقًا للخطة الزمنيةالمعدة بعد إجراء الاختبارات اللازمة، وذلك لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة نحو ٦ ملايين متر مربع بالمنطقةالصناعية، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.