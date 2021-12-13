موعد عودة نيمار لصفوف باريس سان جيرمان

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز على نظيره موناكو، بهدفين دون ر، في المواجهة التي لعبت بينهما يوم أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

باريس سان جيرمان

وغاب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف فريقه باريس في مباراة موناكو، في اللقاء الذي استعاد فيه العملاق الباريسي نغمة الانتصارات، باللقاء الذي لاعب على ملعب حديقة الأمراء.

عودة نيمار لصفوف باريس سان جيرمان

وكشف كابتن فريق باريس سان جيرمان ماركينيوس عن موعد ظهور النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مع النادي الباريسي، عقب المواحهة التي انتهت بفوزهم على موناكو المنافس العنيد.

قائد باريس سان جيرمان

وأكد ماركينيو لاعب باريس سان جيرمان وقائده أن صديقه البرازيلي نيمار يواصل العمل من أجل العودة قبل قبل دوري أبطال أوروبا حيث يريد التواجد ولديه ربة كبيرة في لاعودة.

أهداف باريس سان جيرمان

وأشار قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أنهم حصدوا هدفه في في الثلث الأول من هذا الموسم مضيفًا: "نحن على دراية بأننا لم نقدم الأداء المأمول في بعض المباريات، ولكن علينا أن نعزز من ثقتنا ونعود سريعًا لتقديم مستوى أفضل".

لاعبو باريس سان جيرمان

وأوضح ماركينيوس لاعب باريس أن الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار من لديهم صلابة دفاعية، إلى جانب القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتعون بها مؤكدا على ضرورة العمل كمنظومة واحدة.

أداء باريس سان جيرمان

ولفت ماركينيوس أن باريس سان جيرمان يقدم بعض المباريات أداء جيد، مشيرا إلى أنه يمر بهبوط حول المستوى العام، وهو أمر طبيعي تمر به جميع الفرق.

أهداف باريس سان جيرمان في موناكو

وسجل باريس سان جيرمان هدفيه في المباراة التي جمعته بموناكو عن طريق الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 12 و45 من عمر المباراة، حيث جاء الافتتاحي بعد عرقلة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

مبابي يسجل هدفه الـ100 مع باريس سان جيرمان

ووصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى تسجيل الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية في الدوري الفرنسي منذ التحاقه، وذلك بعدما سجل هدف فريقه الثاني في مرمى موناكو.