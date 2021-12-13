السعودية تضخ 27 تريليون ريال لدعم نمو الاقتصاد

توقعت وزارة المالية السعودية، ضخ أكثر من 27 تريليون ريال لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة نحو 10 تريليونات ريال، إلى جانب استثمارات بنحو 17 تريليون ريال.

وأشارت إلى أنها تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يعادل 388 مليار ريال سنويًا، بحلول عام 2030.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، عقدها مساء أمس الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام المالي (2022م).