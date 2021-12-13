6.36 مليون زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" منذ انطلاقه

سجل عدد زيارات معرض إكسبو 2020 دبى نحو 6.36 ملايين زيارة منذ انطلاقه في مطلع شهر أكتوبر الماضي وحتى 13 ديسمبر/كانون الثانى، حسب بيان صحفي.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة أعداد الزوار من طرح إكسبو تذكرة الموسم الاحتفالية التى تتيح وصولًا غير محدود لفعاليات الشتاء مقابل 95 درهم، والمتاحة للشراء حاليًا وحت نهاية شهر ديسمبر.

وسجل إكسبو 2020 دبي زيادة ملحوظة في عدد الزيارات بعد مرور شهرين على انطلاقه، حيث كشفت الأرقام الحديثة عن 4.77 مليون زيارة حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويذكر أن إكسبو 2020 دبي، سجل أكثر من 3.5 مليون زيارة فردية حتى منتصف شهر نوفمبر، بعد ستة أسابيع من انطلاق فعالياته الممتدة لستة أشهر.

وسجل إكسبو 2020 دبي 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول، الشهر الأول لانطلاق فعالياته.