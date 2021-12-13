توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية 2.9% خلال عام 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 كشفت وزارة المالية السعودية، عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية على المدى المتوسط (خلال 4 سنوات).

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنحو 2.9% خلال عام 2021.

وأشارت إلى أن نسبة النمو قد تقفز إلى نحو 7.4% بالعام 2022، على أن تكون في حدود 3.5% و4% خلال عامي 20.23 و2024 على التوالي.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، عقدها مساء أمس الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام المالي (2022م).

 

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