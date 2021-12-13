سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 13-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 13-12-2021،  في البنك الأهلى المصرى 49.18 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.54 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.60 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.60 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.18 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.54 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.60 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

 

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