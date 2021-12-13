بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بالإسماعيلية



أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدءأعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة.

وأوضح أن محطة صرف صحى فنارة تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف م3 / يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات المناطق الواقة من الساساتروحتى كسفريت، الامر الذى يؤثر بدوره على التخفيف من حدة الرشح الجوفى نتيجة استخدام خزانات الصرف الصحى الخاصةبالمواطنين.

وأكد رئيس شركة “مياه القناة"، ان محطة معالجة الصرف الصحى بفنارة تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحيبمحافظة الاسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى في مجالالصرف الصحي، بالاضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياهالصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرفالصحى فى اطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلاتالتنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة فى القرى والتوابع.