عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة بعد قليل

حوادث
وزارة الداخلية -
وزارة الداخلية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية، عن إصدارها بيانا بعد قليل يكشف حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.

يذكر أن الوزارة تنفي العديد من المعلومات المغلوطة التي تتداولها بعض الجهات المغرضة، ومنها الشهر الماضي على سبيل المثال، عندما نفت الداخلية ما انتشر من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حالة من الرعب والهلع بين طلاب إحدى المدارس في مركز «أبو تشت» في محافظة قنا بسبب حديث إحدى الطالبات عن وجود سيدة تذبح الأطفال داخل دورة المياه.

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