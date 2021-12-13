مانشستر سيتي يصطدم بفياريال في دور الـ16 بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره فياريال الإسباني بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مساء اليوم قرعة سحب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في سويسرا والتي تشهد أيضا سحب قرعة بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء التصنيف الأول كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، أياكس الهولندي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي.

فيما جاء التصنيف الثاني كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، سالزبورج النمساوي، تشيلسي الإنجليزي.