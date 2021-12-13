مواجهة نارية لبايرن ميونيخ في دور الـ16 بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
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اصطدم فريق بايرن ميونيخ الألماني بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة نارية بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مساء اليوم قرعة سحب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وجاء التصنيف الأول كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، أياكس الهولندي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي.

فيما جاء التصنيف الثاني كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، سالزبورج النمساوي، تشيلسي الإنجليزي.

 

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