القاهرة 22 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 13-12-2021

كشفت هاليئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق الـ13 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في من ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة يشهد أن طقس اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الاثنين خلال فترات الليل يسودها طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس والشبورة

ولفتت الهيئة إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط الأمطار ودرجات حرارة منفخضة

وأكدت الأرصاد على وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة