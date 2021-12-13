الليرة التركية تهبط لقاع جديد أمام الدولار



تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار الأميركية لتكسر حاجز الـ 14 ليرة للدولار لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد تغيير وكالة S&P للتقييم الائتماني لنظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية.

هذا وقالت وكالة S&P في بيان لها إن تغييرها للنظرة المستقبلية جاء تبعا لعدد من المخاطر التي ترى أنها ستؤثر على الاقتصاد في المستقبل مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم بشكل كبير.



ومن جانبها توقعت وكالة Moodys أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 4% العام المقبل، وتوقعت الوكالة أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى 25% أو أكثر في الشهور المقبلة على أن يتراوح بين 17و18% في نهاية 2022