النفط يرتفع بفعل تفاؤل حول تأثير أوميكرون على الطلب



ارتفعت أسعار النفط الأثنين 13 ديسمبر مواصلة المكاسب التي حققتها الأسبوع الفائت مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسية بـ 1.02 دولارا أو 1.36% إلى 76.17 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1% يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 1.13 دولارا أو 1.58% إلى 72.61 دولارا للبرميل، بعد أن حقق صعودا بـ 1% في الجلسة السابقة.