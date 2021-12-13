تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا، انطلقت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، ظهر اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "نيون" السويسرية.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم، بعدم أسدل الستار الخميس الماضي على دور المجموعات لدوري الأبطال، بعدما أكمل فياريال الإسباني عقد المتأهلين لدور الـ16 بفوزه على أتالانتا الإيطالي بـ3 أهداف مقابل هدفين.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للدور الـ16 للمسابقة،عن وقوع ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام سالزبورج النمساوي.

قرعة دوري أبطال أوروبا والمواجهات

وعقب إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا كشف الاتحاد الأوروبى عن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال، والتي تنطلق أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل "مباريات الذهاب" و8 و9 و15 و16 مارس 2022 "مباريات الإياب" وجميعها في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة.

قرعة دوري أبطال أوروبا وإلغاء قاعدة الأهداف خارج الديار

وقرر يويفا إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، حيث أن المواجهات التي أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أوروبا ستم الاحتكام فيها إلى الأشواط الإضافية حال تعادل الفريقين سواء إيجابيا أو سلبيا وركلات الترجيح لترشيح المتأهل للدور التالي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

وأسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا عن لقاءات قوية ومثيرة حيث وقع أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ ويواجه بنفيكا ريال ندريد، وسالزبورج ضد ليفربول بينما يلاقي تشيلسي نظيره ليل وسبورتنج لشبونة يوفنتوس، وباريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد واخيرا الميلان ضد أياكس.