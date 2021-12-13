“ أوبك”: خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 5.5%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.

هذا وخفضت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 5.5% من 5.6% في 2021، وأبقت على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 دون تغيير عند 4.2%.

وحافظت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وأبقت أيضا على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 4.2 مليون برميل يوميا في 2022.

وبالحديث عن الإمدادات، فقد أبقت المنظمة على توقعات النمو من خارج أوبك عند 0.7 مليون برميل يوميا في 2021، وحافظت على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك عند 3.0 مليون برميل يوميا في 2022.

أما عن الطلب، فقد رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على نفط أوبك بـ 200 ألف برميل يوميا في 2021، ورفع توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 200 ألف برميل يوميا في 2022.

هذا وكانت أوبك+ قد اتفقت على المضي قدما في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في يناير أثناء اجتماعها الأخير.

 

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