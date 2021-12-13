صورة في الهواء.. إعصار أمريكا يتصدر تريند جوجل

تصدر إعصار أمريكا اليوم الاثنين، الموافق الـ13 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، نظرا لشدته العاتية وسط مشاهد مؤثرة وآثار دمار واضحة خلفها الجمعة الماضي.

إعصار أمريكا

وتسبب إعصار أمريكا في اجتياز صورة عائلية ع أكثر من مئتي كيلومتر بدفع من الرياح العاتية، وفق ما أوردت أميركية عبر الإنترنت، ونشرت أنها لدى خروجها من المنزل صباح السبت في مدينة نيو ألباني بولاية إنديانا، وقع نظرها على هذه الصورة الصغيرة بالأبيض والأسود ملتصقة على نافذة سيارتها.

إعصار أمريكا يحمل صورة عائلية

وأوضحت الصورة التي حملها إعصار أمريكا وجود امرأة بفستان مخطط تحمل طفلا، وعلى الخلف عبارة "غيرتي سواتزل وجي دي سواتزل، 1942"، ما يدل إلى أنها لقطة عائلية.

إعصار أمريكا يتسبب في التوصل لصورة عائلية

وأوضحت بوستن أن الغرض من منشورها على حسابها عبر فيسبوك وتويتر، هو العثور على أصحابها، حيث تفاعل الكثيرون مع منشورها على نطاق واسع عبر الإنترنت، ما سمح لها التواصل مع عائلة في مدينة دوسن سبرينغز في ولاية كنتاكي التي ألحقت بها الأعاصير أضرارا فادحة.

إعصار أمريكا يعيد صورة لعائلة

وتعرّف أحد أفراد عائلة سواتزل على الصورة والشخصين الموجودين فيها والتي حملها إعصار أمريكا وكتب كول سواتزل عبر فيسبوك "يا للروعة إنه لأمر مذهل أن تكون هذه الصورة قطعت هذه المسافةَ الطويلة.

آثار إعصار أمريكا

وتعرفت العائلة على الصورة التي حملها إعصار أمريكا حيث رآها شخص ورد على المنشور قائلًا: "هذان الشخصان هما جَدّا والدي ومصدر الصورة دوسن سبرينغز بولاية كنتاكي".