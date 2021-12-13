موانئ بورسعيد تتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة



سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 7 سفن.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الاثنين أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتي بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة بءإ سبةخ وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 مترا والغاطس 7.7 متر، وذلك لتفريغ 651 سيارة و21 حفارا بالميناء، والسفينة ةخإآدجص التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة