وزارة التجارة تتعاون مع “اليونيدو” لتحسين جودة الطماطم المصرية



قال المدير التنفيذي لتكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة الدكتور أمجد القاضي، إن المركز يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مشروع لتحسين جودة الطماطم المصرية التى يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الانتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى متطلبات الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية (المركزات-العصائر)، وتقليل نسبة الهادر.

وأضاف أن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال عامين،ويستهدف محافظات الصعيد التى تنتج كميات كبيرة من محصول الطماطم كالمنيا وبني سويف والفيوم،والتى تعانى في بعض الأوقات من تراجع الطلب وكثرة المعروض،لافتا إلى أن المشروع سيركز على عمل وحدات لمركزات طماطم لخدمة صغار المنتجين تتمتع بكافة اشتراطات ومواصفات هيئة سلامة الغذاء، بحيث أن المنتج الذي لديه فائض في الانتاج يستطيع الحصول عليه كمركز طماطم، كما ندرس بعض التقنيات الأخرى كمسحوق الطماطم والطماطم المجففة، ولفائف الطماطم،منوها بأنه يجري حاليا تحديد أفضل المناطق لإقامة تلك الوحدات.

من جانب آخر، قال القاضي إنه جار حاليا إعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنية جديدة للاستفادة من شرش اللبن من مصانع الألبان التى تنتج الأجبان الطرية، والممول من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع 9 مراكز تكنولوجيا من 6 دول تتضمن تونس وايطاليا وفرنسا واسبانيا لايجاد حل للمشكلة.

وأوضح على هامش مشاركته بالدورة السادسة لمعرض "فود افريكا" المقام في الفترة من 12الى14 ديسمبر الحالى بمركز مصر المعارض بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية أن شرش اللبن يتم إنتاجه بكميات كبيرة مشيرا إلى 90% من اللبن المستخدم في صناعة الأجبان يتحول إلى شرش ويتم القاءه في المصارف العمومية التى تسبب تلوث للبيئة، كما أنها تقضي على بعض الكائنات الحية الموجود بالمصارف والأنهار، بالرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين، لافتا إلى أن المشروع بدأ منذ عام إلا أن جائحة كورونا أثرت عليه، ويستهدف استخلاص البروتين بتقنيات تناسب صغار المصنعين، والاستفادة منه كمركب غذائي يدخل في كثير من الصناعات الغذائية بالإضافة إلى مركبات الطاقة.