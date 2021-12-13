الإمارات يوقع اتفاقية مع االعراق لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي العراقي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية.

تضمنت المذكرة ثلاثة مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجال الإشراف على المسائل الرقابية والإشرافية وتبادل المعلومات الرقابية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريب العاملين بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وتبادل الخبرات.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتبادل مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي العراقي المعلومات والاتصالات خلال عمليات الترخيص والإشراف المستمر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في كلا البلدين، سعيًا لتحقيق إشراف فعّال عبر الحدود، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "نسعى في مصرف الإمارات المركزي إلى تقوية أواصر التعاون مع نظرائنا في البنك المركزي العراقي لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة في مجال الرقابة المصرفية، وتبادل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية أنظمتنا المالية".

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي العراقي: "نرى أن الوقت قد حان للارتقاء بمستوى العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين بما يتناسب مع حجم التجارة والاستثمارات بينهما، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي".

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