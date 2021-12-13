دبي للسلع المتعددة يختتم بعثته التجارية إلى كييف في أوكرانيا بنجاح



اختتم مركز دبي للسلع المتعددة ــ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع ــ بنجاح البعثة التجارية الأولى إلى كييف في أوكرانيا والتي امتدت لأسبوع كامل.

ونظمت البعثة بدعم رسمي من غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية ومجلس الأعمال الأوكراني في دبي حيث التقى كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة مباشرة مع ممثلي عدد من الشركات الأوكرانية الرائدة لتسليط الضوء أمامهم على المقومات التجارية الجذابة التي تتمتع بها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها مع العالم من خلال المركز.

وشكلت البعثة التجارية التي زارت كييف وشهدت تنظيم مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية المعروفة "وجد من أجل التجارة" أول زيارة رسمية للمركز إلى أوكرانيا.

وهدفت هذه الزيارة للتأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المركز لتمكين الشركات الأوكرانية من التوسع في المنطقة والوصول إلى بعض الأسواق العالمية الأسرع نموًا علمًا بأن المركز يحتضن حتى اليوم ما يقرب من 200 شركة أوكرانية.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن الترويج لسهولة مزاولة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز التدفقات التجارية في دبي يشكل جزءا أساسيا من سياسة المركز دبي حيث تسهم هذه الحملات الترويجية في تسليط الضوء على الفرص الكثيرة التي يوفرها المركز والإمارة بشكل عام يحتضن المركز اليوم أكثر من 19 ألف شركة عضو ويواصل تحقيق التوسع والنمو حيث نشهد اهتماما متزايدا من أسواق جديدة تتصدر المحاصيل الزراعية المشهد الاقتصادي المتنامي لأوكرانيا وتشكل تجارة السلع الزراعية جزءا لا يتجزأ من تركيزنا في المركز وما نسعى له من تطورات مستقبلية وتعد مجالات تكنولوجيا المعلومات والعملات المشيفرة وسلاسل التوريد في أوكرانيا من بين الأسرع والأكثر تميزا في أوروبا وشاركنا الجانب الأوكراني أحدث ما تقدمه محفظة الشركات الأعضاء لدينا في مجال التقنية والتكنولوجيا بالإضافة إلى معلومات حول التوسع السريع لـمركز كريبتو التابع لنا ولاقى ذلك رواجا كبيرا لديهم..وهناك مجال كبير للتعاون في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية وسنعمل مستقبلًا على زيادة هذه الفرص الاستثمارية إلى أقصى الحدود".

والتقى ممثلو مركز دبي للسلع المتعددة خلال الزيارة كبار ممثلي غرفة كييف التجارية ونادي الرؤساء التنفيذيين في أوكرانيا وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية ومجلس الأعمال الأوكراني واتحاد رواد الأعمال الأوكرانيين /SUP/.

كما عقدت اجتماعات استراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة وممثلين عن حديقة الابتكار "يونيت سيتي" وهيئة سلاسل التوريد في أوكرانيا ومركز سلاسل التوريد في كييف ومؤسسة WTECH أوكرانيا وأفيتار ومركز ترويج الصادرات في أوكرانيا.

وكان من بين وفد مركز دبي للسلع المتعددة إلى كييف شركتي The Place Group وQuadrate 28 الأوكرانيتان التابعتان للمركز.

وتم خلال اللقاءات مناقشة المقومات الجذابة التي تجعل من دبي وجهة مثالية للشركات الدولية التي تطمح للتوسع والنمو وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية وما تتمتع به من ربط قوي مع مختلف وجهات العالم وكذلك المكانة المهمة لمركز دبي للسلع المتعددة كمركز تجاري رائد وبوابة وصول إلى تدفقات التجارة العالمية..كما شمل برنامج الزيارة استضافة حوار حول الفرص المهمة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي أمام الشركات الأجنبية.

ومن جهته أعرب جنادي تشيزخيكو رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية عن سعادته بدعم جهود مركز دبي للسلع المتعددة لتسليط الضوء على الفرص الفريدة التي توفرها دبي أمام الشركات الأوكرانية الراغبة بتأسيس وتوسيع أعمالها في المنطقة.

واستنادًا إلى سمعته القوية باعتباره أحد أبرز مراكز الأعمال العالمية من حيث سهولة الوصول وسرعة النمو فإننا على ثقة تامة بأن هذا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة سيسهم في ترسيخ علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات وزيادة فرص التبادل التجاري معها وتطلع قدما لتمهيد الطريق أمام الشركات في الدولتين لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.