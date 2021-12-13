هذه الخدمات الحكومية تقدمها بوابة مصر الرقمية إلكترونيا.. أبرزها التموين

توفر منصة مصر الرقمية، العديد من المواطنين الحكومية التي تمكن المواطنين من إنجاز تلك الخدمات أونلاين من البيت، بالإضافة لإمكانية التوصيل للمنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة، وذلك في ضوء خطة الدولة إلى التحول الرقمي، وإدخال الرقمنة في كل مناحي الحياة.

وعملت وزارة الاتصالات على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

خدمات بوابة مصر الحكومية

تقدم بوابة مصر الحكومية 11 حزمة من الخدمات الإلكترونية، التي يمكن انجازها إلكترونيًا، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ خدمات الضرائب العقارية.

ـ خدمات التأمين الاجتماعي، ويمكن من خلالها الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، ومُدد الاشتراك، والأجور الخاصة بكل مدة، والبيانات الأساسية لملف المعاش.

ـ خدمات المحاكم، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن بيانات دعوى أو رول دعوى أو حدوث استئناف أو مطالبات، بالإضافة إلى إمكانية إقامة دعوى مدنية من قبل المحامين عن موكليهم.

ـ خدمات السجل التجاري، ويمكن من خلالها تجديد السجل التجاري في خطوات بسيطة، والاستلام على العنوان الخاص بالمستفيد من الخدمة.

ـ خدمات الشهر العقاري.

ـ خدمات القضايا.

ـ خدمات التوثيق، وتعمل المنصة على توفير خدمة الحجز المسبق للسيارة المتنقلة لإتاحة خدمات التوثيق، لكبار السن في أماكنهم عن طريق الاتصال على الخط الساخن.

ـ خدمات رخصي، التي توفر خدمات المرور أون لاين، ودفع رسوم التراخيص والمخالفات من خلال مدفوعة واحدة، والتي تعد أحد المميزات التي تنفرد بها المنصة.

ـ خدمات الأحوال المدنية، ويمكن من خلالها استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي، خلال دقائق دون طوابير.

ـ خدمات مركباتي، التي يمكن من خلالها تسديد المخالفات، تجدد رخصة مركبة أو موتوسكل فى أي وقت ومن أي مكان.

ـ خدمات التموين.

وأشارت المنصة إلى أن هناك 4 خدمات تموينية غير متاحة حاليًا من خلال المنصة، وهي إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، على أن يتم الإعلان عنهم فور إعادة تشغيلهم على الموقع.