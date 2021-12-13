الإمارات تبحث التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية اليوم مع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي جملة من المواضيع الاستراتيجية التي تدعم تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من عبدلله العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ويوسف بن حجر، نائب مدير الإدارة وعدد من الموظفين المختصين في الوزارة، في حين حضره من جانب مجموعة البنك الدولي عصام أبوسليمان، مدير إدارة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعرب اليعربي، مستشار المدير التنفيذي للمجموعة العربية.

وأَطلَعَ الدكتور ميرزا حسن معاليه حول مستجدات مشاريع مجموعة البنك الدولي القصيرة والمتوسطة المدى في المنطقة، وتطرق لموضوع مكتب البنك الدولي الذي تستضيفه الدولة في إمارة أبوظبي، والذي يضم المركز التكنولوجي الإقليميMENA Tech Hub والذي سيهدف إلى تقديم الدعم التكنولوجي التنموي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال الاستفادة من البنية التكنولوجية في دولة الامارات وتوظيفها في النهوض بالمنطقة من خلال تقديم الحلول المبتكرة وخلق وظائف.

وتعد الإمارات شريكًا استراتيجيًا لمجموعة البنك الدولي، حيث يتعاون الطرفان في عدة مشاريع تنموية تدعم تنافسية الدولة، مثل مشروع رأس المال البشري ومشروع المساواة بين الجنسين لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.