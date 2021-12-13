"دي بي ورلد" وجمهورية الكونغو الديمقراطية توقعان اتفاقية نهائية لتطوير ميناء "بنانا"

وقعت مجموعة "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية تعاون لتطوير ميناء "بنانا" البحري العميق.

تم توقيع الاتفاقية في كينشاسا بحضور فخامة الرئيس فليكس أنتوان تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأصحاب المعالي والسعادة شيروبين أوكدنا سنجا وزير النقل والاتصالات وأديل كاهيندا ماينا وزير الدولة للمحفظة ونيكولاس كازادي وزير المالية وإيمي بوجي وزير الموازنة من الجانب الكونغولي، ومن الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" وسهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسبق إبرام اتفاقية التعاون توقيع مذكرة شروط في وقت سابق من هذا العام بين مجموعة "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أوجزت التعديلات المتفق عليها على العقد الأصلي المُوقَّع عام 2018. وسيعمل هذا على تمهيد الطريق أمام "دي بي ورلد" لبدء البناء في غضون اثني عشر شهرًا في أول ميناء بحري عميق في جمهورية الكونغو الديمقراطية ببنانا على الخط الساحلي في الدولة والبالغ طوله 37 كيلو مترًا على المحيط الأطلسي.

وسيحقق تطوير ميناء بنانا تخفيضًا هائلًا في التكلفة والوقت لتجارة البلاد حيث سيجذب المزيد من طلبات التوقف المباشرة من السفن الكبرى من آسيا وأوروبا. وسيفيد هذا التطوير بشكل مباشر منطقة الكونغو الوسطى فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية إذ سوف يجذب الميناء الاستثمار الأجنبي المباشر للمناطق المجاورة ويُحفِّز التجارة المحلية والاقتصاد بشكل عام.

وقال فخامة الرئيس فليكس أنتوان تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية: سيُحوِّل هذا الميناء جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محور تجاري في المنطقة وعلى وجه الخصوص منطقة الكونغو الوسطى المتوفر حاليًا على ميناء نهري من خلال تعزيز وجود مزيد من الوظائف وتحقيق منافع اقتصادية وتعزيز النمو في بلدنا.

وقال معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة: يُعد تطوير البنية التحتية أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء جسور تجارية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقارة إفريقيا ومشروع الميناء هذا واحد من العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي.

من جهته قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": تمثل هذه الاتفاقية رؤية فخامة الرئيس تشيسكيدى وكذلك رؤية مجموعة "دي بي ورلد" الهادفة إلى تزويد جمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء وبنية تحتية لوجستية حديثة وعلى الطراز العالمي لدعم الفرص التجارية الهائلة في هذه الدولة. وسوف يعزز هذا الميناء القدرات التصديرية للدولة ويوفر لها وصولًا ميسور التكلفة إلى الأسواق الدولية.

وستطور مجموعة "دي بي ورلد" رصيفًا طوله 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس عمقه 18 مترًا بما يُمكنه من مناولة أكبر السفن الحالية. وسوف تبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في العام مع ساحة تبلغ مساحتها 30 هكتارًا. وسيتضمن الميناء أحدث التقنيات والمعدات.