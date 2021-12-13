الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مدريد

ترأس الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة /UNWTO/، الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأقرت الجمعية العمومية عضوية دولة الإمارات في المجلس التنفيذي للمنظمة للمرة الأولى في تاريخ الدولة كممثل لمنطقة الشرق الأوسط 2022 - 2025، وذلك بحضور سعادة ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الاسبانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين بالدولة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "إن قطاع السياحة يعد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل ركيزة رئيسية ومحركًا أساسيًا للتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، ويساهم بنحو 10% من الناتج الإجمالي العالمي، وبات يثبت عامًا بعد عام، قدرته ودوره الحيوي كأحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، فمع ازدياد التحديات التي تواجه القطاع السياحي حول العالم، ازدادت أيضًا الفرص الضخمة التي يقدمها القطاع السياحي لاقتصاد بلداننا كأحد أهم محاور الاقتصاد العالمي في المستقبل".

وأضاف: " أن تجربة دولة الإمارات في التنمية السياحية المستدامة تعد تجربة رائدة بين دول العالم، وذلك بالرغم من حداثتها في قطاع السياحة، حيث تمكنت من أن تثبت للعالم متانة ومرونة قطاعها السياحي الوطني وتطوره وتنوع منتجاته، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها الشاملةً التي تقوم على استشراف المستقبل".

إلى ذلك، اجتمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع عدد من وزراء السياحة والوفود الرسمية المشاركة وناقش فيها سبل التعاون والعمل السياحي المشترك لدعم الحركة السياحية للدولة.

وتعتبر الجمعية العامة للمنظمة، أحد أعلى الكيانات التنظيمية بمنظمة السياحة العالمية، ويعقد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة كل عامين كان آخرها الذي عقد في مدنية سان بطرسبرج بروسيا خلال عام 2019، وقد استضافت العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام، وشارك بها وزراء السياحة والمسؤولين عن قطاعات السياحة بالدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية.

وتمثل اجتماعات الجمعية العامة محطة رئيسية على جدول أعمال منظمة السياحة العالمية حيث توضع خلالها السياسات العامة ويتم فيها انتخاب رؤساء وأعضاء كافة الكيانات واللجان الفرعية والرئيسية للمنظمة ومناقشة كافة القضايا الخاصة بقطاع السياحة حول العالم، وكذلك عرض ومناقشة واعتماد خطة عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال الدورة القادمة.