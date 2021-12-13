منح أميركية لدعم الموازنة والاقتصاد الاردني بقيمة 597 مليون دولار

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان شيري كارلين اليوم الاثنين، على اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة 597 مليون دولار أميركي وذلك كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021 والبالغة 2ر1 مليار دولار.



وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الاثنين، أوضح وزير التخطيط أنه بموجب الاتفاقية الاولى ستقوم الحكومة الاميركية بتحويل الدفعة الثانية من منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة وقيمتها 245 مليون دولار وهي الدفعة الأخيرة من منحة الدعم النقدي المباشر السنوية إلى الأردن والبالغة 845 مليون دولار اميركي 2021. واكد الشريدة، أهمية منحة الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الأردني، ما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي. واشار إلى ان الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية المساعدات التنموية، تحدد كيفية إنفاق الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، منح بقيمة 352 مليون دولار، ستوجه للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. واعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعبًا، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين. واضاف ان الاتفاقيتين اللتين وقعهما البلدان تعكسان الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقات الاردنية- الأميركية العميقة، وتقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الاميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.



واوضح الوزير ان الحكومة الأردنية تتطلع للمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى ان حكومتي البلدين يعملان حاليا على ابرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن المساعدات الخارجية للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023، لدعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية الوطنية بما فيها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023. من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ان اتفاقيات المساعدات التنموية ومنح الدعم النقدي، تدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما أنها تساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو الاقتصادي، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعبًا من خلال تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المملكة.