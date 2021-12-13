أسعار النفط ترتفع مع تفاؤل بمحدودية تأثير أوميكرون على الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ارتفعت أسعار النفط الأثنين 13 ديسمبر مواصلة المكاسب التي حققتها الأسبوع الفائت مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسية بـ 1.02 دولارا أو 1.36% إلى 76.17 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1% يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 1.13 دولارا أو 1.58% إلى 72.61 دولارا للبرميل، بعد أن حقق صعودا بـ 1% في الجلسة السابقة.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النائب العام بشأن المتسبب في وفاة 4 بحادث الشيخ زايد

عاجل.. الاتحاد الدولي لكرة القدم يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل.. "الصحة" تعلن تسجيل 44 حالة وفاة بكورونا

الزمالك يصدم الأهلي ويتحرك لتعطيل صفقة "الأخطبوط"

تقارير.. الزمالك يتحرك لإعادة المايسترو الذهبي

عاجل.. نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد إعادتها "مواجهات نارية"

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

لاعبة برشلونة لـ "الفجر الرياضي": شعرت بالصدمة بعد رحيل ميسي.. وتشافي سيحقق الإنجازات

ads