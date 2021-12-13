مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم





بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 326 مبايعة بقيمة 765.37 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 236.63 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 528.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 275.86 مليون درهم منها 14 رهنا لأراض بقيمة 163.56 مليون درهم و59 رهنا لفلل وشقق بقيمة 112.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 21.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 5 ملايين درهم.