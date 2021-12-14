تشييع جثمان المخرج محمد نبيه من مستشفى العجوزة ظهر اليوم

قررت أسرة المخرج الراحل محمد نبيه، إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مستشفى العجوزة، وتشييع الجثمان ودفنه بمقابر أبو الهول بالهرم.

وقدم المخرج الراحل عددًا من الأعمال الفنية ومن أبرزها «أنا وأنت وساعات السفر» عام 1988 مع يحيى الفخراني، ونيللي، وفيلم «أصعب جواز» عام 1970 مع ميرفت أمين، مديحة كامل، رجاء الجداوي، حسن يوسف، يوسف فخرالدين، محمد عوض، عبد المنعم مدبولي.

يذكر أن آخر أعمال المخرج "سى عمر وليلى أفندى"، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي.