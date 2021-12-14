الاقتصاد السعودي يسجل نموًا 7% بالربع الثالث من 2021

حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي؛ وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء، بنسبة 5.7% في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني) من العام ذاته.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2021 يعود بالأساس؛ إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 9.3% على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي.

وأضافت الإحصاء، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي.