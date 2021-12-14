بعد طلاق شيرين عبد الوهاب.. نصائح للمرأة لتخطي هذه الأزمة بنجاح

بعد زمة الطلاق تعيش المرأة حالة من الخلل النفسي والمشاعر الغير مستقرة، وهناك من تنجد نفسها وتستقر وتنسي وتترك ورائها وهناك من تظل تعيش هذه الحالة سنوات، وبعد أزمة طلاق المطربة شيرين عبد الوهاب الأخيرة من المطرب حسام حبيب التي تصدرت التريند بسبب ما تعيشه المطربة حيث قمت بقص شعرها تعبيرا منها عن رغبتها في إنهاء الزواج، ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية نصائح للمرأة لتخطي هذه الأزمة بنجاح والاتجاه للعمل وترك الماضي وخوض حياة جديدة مليئة بالبهجة والتفاؤل.



- في البداية يجب أن تستعيد المرأة ثقتها بنفسها عن طريق مع مراعاة التوافق النفسي مع ذاتها أولًا ثم مع الآخرين ليتحقق لها الرضا الذاتي والقبول الاجتماعي.



- يجب أن تبحث عن أهداف جديدة في الحياة كالعمل وستكمال الدراسة أو القيام بهوايه كانت تحبها أن تقوم بالقراءه أن ممارسة الرياضة وأي شيء كانت تريد أن تفعله.

-يجب على المرة أن تعيد اكتشاف ذاتها، وتوجه دائما لنفسها مجموعة من الأسئلة وتجيب عليها.

- في التجربة التي تأتي بعد أزمة الطلاق يجب أن تتأنى المرأة في اختيارها جيدا لكي لا تقع في نفس المشكلة.

- لا تلتقي أصدقاء طليقك ومعارفه لمدة ستة أشهر لكي لا يكون هناك صلة بينك وبين طليقك، واتركي العاطفة ورائك وانظري أمامك وتأملي في مستقبلك.

- اهتمي بنفسك من أكثر الأمور لتي يجب أن تضعها المرأة في اعتبارها أن تهتم بنفسها وتعتني بها، وليكون مظهرها جيد في المجتمع



- اتركي الماضي خلفك وسيري في طريقك وتكيفي مع المجتمع لتعيشي سعيدة وهادئة ومطمئنة.