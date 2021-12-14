برئاسة السعودية.. انطلاق القمة الخليجية 42 اليوم



تستضيف مدينة الرياض السعودية، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، القمة الخليجية 42، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وتعد القمة الخليجية الـ 42 أول قمة خليجية بعد رأب الصدع الخليجي وطي صفحة الخلاف مع قطر خلال قمة العلا التي انعقذت في يناير الماضي، وهي رابع قمة اعتيادية تستضيفها السعودية على التوالي.

ويترأس وفد دولة الإمارات في القمة الخليجية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما يترأس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد المملكة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد دولة قطر.

كما يترأس ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفد بلاده، فيما يترأس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وفد سلطنة عمان.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد الماضي، الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقال الحجرف، إن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.