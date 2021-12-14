"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ290 مليون دينار

طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 290 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وتمت تغطية الإصدار وفق البيانات المنشورة على "المركزي" بواقع 8.79 مرة؛ إذ بلغ إجمالي الطلب عليه 2.55 مليار دينار.

وطبقًا للبيانات، فقد بلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 15 مارس عام 2022.

يذكر أن آخر إصدار للمركزي الكويتي كان يوم الثلاثاء الماضي بقيمة 280 مليون دينار؛ لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 1.25%.

وتعرف السندات على أنها أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.