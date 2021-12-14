سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 76.26 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 1.40 دولار؛ ليصل إلى 76.26 دولار، مقابل 74.86 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء؛ وذلك مع مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص رحلات الجوية وإلغاء فعاليات؛ مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتًا واحدًا لتصل إلى 74.40 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى مستوى 71.30 دولار للبرميل.

ورفعت منظمة أوبك أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في 4 يناير المُقبل؛ لتقرير سياستهم للإنتاج.