الإمارات تحتل المركز الـ11 عالميًا في مؤشر المعرفة العالمي

احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا والـ11 عالميًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021، فيما تصدرت سويسرا المركز الأول للعام الخامس على التوالي، تلتها السويد، ثم الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا.

ويهدف المؤشر إلى قياس المعرفة على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة؛ وفقًا لبيان صحفي.

ويأتي تحت مظلة الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال "مشروع المعرفة".

وأظهر المؤشر لعام 2021 على الصعيد العالمي، ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 154 دولة، مقارنة بـ138 دولة في إصدار العام الماضي من المؤشر.

وجاء ترتيب الدول العربية على المؤشر في إصدار هذا العام كما يلي: الإمارات في المركز الـ11 عالميًا، ثم قطر التي حلَّت في المركز الـ38، فيما نالت المملكة العربية السعودية المركز الـ40، والكويت الـ48، وسلطنة عُمان الـ52، ومصر الـ53، والبحرين الـ55، وتونس الـ83، ولبنان الـ92، والمغرب الـ101، والأردن الـ103، والجزائر الـ111، والعراق الـ137، والسودان الـ145، وموريتانيا الـ147، واليمن الـ150.

وإطلاق المؤشر في ملتقى الأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" بحضور كلٍّ من المهندس حسين الحمادي، وزير التعليم الإماراتي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، وأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وخالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما حضر مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في مجال المعرفة يمثِّلون العديد من المنظمات الدولية.

وتحت رعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الاثنين، نتائج "مؤشر المعرفة العالمي 2021" وذلك في نسخته الخامسة على التوالي.