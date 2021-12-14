2.3 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كد وزير الصادرات البريطاني مايكل فريير أن الكويت شريك تجاري كبير للمملكة المتحدة، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ نحو 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وأكد فريير، على هامش جولته بعدد من المراكز التجارية ومنافذ بيع الأغذية؛ للاطلاع على المنتجات البريطانية المستوردة في البلاد، أن مجالات التعاون بين الكويت والمملكة المتحدة قوية وهناك فرص جيدة للمستثمرين الكويتيين.

وردًا على سؤال للصحيفة، حول موعد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، أكد فريير أن المملكة المتحدة حريصة على تحقيق التقدم في هذه الاتفاقية.

وأضاف "نحن على وشك إغلاق باب المناقشة والتشاور في 14 يناير المقبل؛ ومن ثم سنبدأ بمرحلة التفاوض وتبادل وجهات النظر مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار فريير إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر المصالح المشتركة، مبينًا أن علاقة البلدين قوية؛ لافتًا إلى عدم تأثر حجم الصادرات البريطانية أو التبادل التجاري بين البلدين خلال جائحة كورونا، ومن أبرز المنتجات البريطانية التي تصدر إلى الكويت السيارات والتكنولوجيا والأزياء والأغذية.

 

 

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