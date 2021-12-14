الليرة التركية تتراجع مجددا مقابل الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قلصت الليرة التركية تراجعاتها قليلا بعد أن هبطت بـ 4% الثلاثاء 14 ديسمبر، وذلك بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.

هذا ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وهوت الليرة بـ 7% إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.

 

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