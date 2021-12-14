التفاصيل الكاملة حول خناقة ويجز ورامي صبري

رامي صبري.. مش بسمع مهرجانات خالص

رامي صبري يتحدث عن ويجز

ويجز يعبر عن غضبه من رامي صبري

رامي صبري لـ ويجز.. مبفهمش كلامك

رامي صبري لـ ويجز.. ماتفهمش كلامي غلط يا أخويا

تصدر اسم المطرب رامي صبري تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضة، وهذا بعد تعليق ويجز على كلام رمي صبري، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول خناقة رامي صبري وويجز في السطور التالية.

رامي صبري.. مش بسمع مهرجانات خالص

وقال رامي صبري خلال راديو إنرجي: “مش بسمع مهرجانات خالص.. أنا رجل متخصص في المزيكا.. ودرست تأليف موسيقي وأذني لا تستحمل المهرجانات”.

رامي صبري يتحدث عن ويجز

وأضاف رامي صبري "فيه بمصر راب واللي بيعجبني ويجز ولكنه دائما مش بيقول حاجة.. ومش بيقول كلام.. وويجز بيعمل موسيقى ممكن أسمعها ومقلدها من بره.. لكن مش بسمع مهرجانات".

ويجز يعبر عن غضبه من رامي صبري

ومن جهته، عبر مطرب الراب ويجز عن غضبه الشديد من تعليق رامي صبري، عبر استوري إنستجرام قائلًا: "هو الفنانين مينفعش يطلعوا فى البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمى يتحط فى جملة.. ماتبص فى ورقتك".

رامي صبري لـ ويجز.. مبفهمش كلامك

وقام رامي صبري بالرد على كلام ويجز الأخير عبر خاصية "القصص"، على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "يا ويجز يا حبيبي أنا قلت أنا بسمعك وبحب شغلك.. لكن مش بفهم الكلام".

رامي صبري لـ ويجز.. ماتفهمش كلامي غلط يا أخويا

وأضاف رامي صبري:"ده ميقلش من شغلك بالعكس أنت شاطر جدا ومجتهد وناس كتير بتحب شغلك.. ماتفهمش كلامي غلط يا أخويا".