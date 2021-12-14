تصريحات نارية.. مصطفى فهمي يكشف تفاصيل أزمة طليقته



قال الفنان مصطفى فهمي إنه لديه الكثير من الأسباب التي ممكن أن يتحدث عنها ويكشف تفاصيل أزمة طليقته قاتن موسى من خلالها ولكنه لا يريد ذلك، قائلا “دي واحدة ست.. عيب أشهر بواحدة ست وكل واحد فينا هيروح لحياته.. الراجل مبيتمسكش عليه حاجة ومبيتقالش عليه حاجة.. انما هي هتتجوز وعيب أقول عليها حاجة”.

مصطفى فهمي.. عيب عليا إني أتكلم على واحدة ست

وفي تصريحات تلفزيونية قال مصطفى فهمي "عيب عليا إني أتكلم على واحدة ست أو أشهر بواحدة ست وانا لحد النهاردة متكلمتش ومفتحتش بقي ومقولتش حاجة على السوشيال ميديا خالص وده أول كلام ليا وأول مرة أتكلم وأنا مستحمل اللي بيتقال عليا على السوشيال ميديا.

وأضاف مصطفى فهمي “آخر مرة جابت بتوع أمن خاص وحاطة لهم ترابيزة قدام الشقة وقعدت في الشقة لمدة 13 يوم وأنا قاعد في لوكاندة وهدومي كلها لسه هناك وهي راحت تمكنت غلط من الشقة والتمكين بيكون من النيابة وهي ما زالت موجودة في الشقة”.

تفاصيل حول طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

وتابع مصفى فهمي “أنا بعد 12 يوم قولت هجيب واحد بتاع أمن وقعدته قدام الشقة عشان مفيش حاجة من حاجتي تروح.. جبت واحد أمن ومرخص من شركة وبعد 48 ساعة مشوا الأمن بتاعهم وفجأة جت المحامية وجابت ظابط من قسم الدقي وادعوا على شاب الأمن وحارس العمارة انهم ماسكين سكاكين وسواطير وبيهددوها وهي جوة الشقة وإنه هو اللي حرضهم واتاخدوا الاتنين على القسم وباتوا ليلتين في القسم وده شيء أنا لم أتخيله”.

مصطفى فهمي يتحدث عن حارس العمارة وابنه

وتحدث مصطفى فهمي عن حارس العمارة قائلا “أحسن ما يمكن هو وابنه الشاب ومعروف في العمارة وقعدوا في الحبس ووالدة الشاب اللي بيجري ورا رزقه وهو بيدرس والدته جت ركعت على رجل المحامية وقالت لها ابني هيضيع مستقبله والمحامية قالت لها الموضوع خرج من إيدي”.

مصطفى فهمي: حياتي أصبحت مهددة

وأكد مصطفى فهمي أنه لم يلتزم الصمت مرة آخرى قائلا “دخلنا في ادعاءات كلها كاذبة وبتدعي عليا إني بلطجي وإني جبت ناس تهددها وإني دخلت في موضوع إرهاب.. التهم بتترمي على الناس كده!"، مؤكدا أن حياته أصبحت مهددة.

مصطفى فهمي.. الحب بيتحول لعشرة بعد الجواز

وقال مصطفى فهمي" الحب بيتحول لعشرة بعد الجواز.. ولما بنخش في الحياة بين 4 حيطان بتبقى عشرة حلوة أو وحشة.. والخروج الدموي بيكون سببه أن الشخص وصل لآخر نقطة فيه.

مصطفى فهمي يتحدث عن ما بعد الانفصال

وقال مصطفى فهمي متدثا عن ما بعد الانفصال “لما تقول مش قادر أكمل بيبتدي الهجوم عليك.. لازم أشوف حياتي.. والخناقات لو مستمرة ليه أبقى مكتئب لما أروح بيتي.. وفي طرف تاني بيبقى مش عاوز يمشي.. فبتحصل مشاكل".