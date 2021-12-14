تزامنا مع تراجع الليرة.. ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، وذلك تزامنا مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 11200 ليرة لبنانية، أما المازوت فقد ارتفع 17800 ليرة لبنانية والغاز 13700 ليرة لبنانية.

وباتت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 اوكتان: 318800 ل.ل.

-البنزين 98 اوكتان: 329800 ل.ل.

-المازوت: 338900 ل.ل.

-الغاز: 293500 ل.ل.

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.