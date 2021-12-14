وكالة الطاقة الدولية: الإمداد العالمي النفطي سيتجاوز الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وظهور السلالة أوميكرون من فيروس كورونا سيلحق الضرر بالطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر ويرتفع العام المقبل.

وقالت الوكالة "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حالات كوفيد-19 مؤقتا إلى إبطاء التعافي الجاري في الطلب على النفط".

وأضافت "إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد مقارنة بموجات كوفيد السابقة".


 

 

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