الدولار يصعد عند أعلى مستوى في أسبوع



صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية الثلاثاء 14 ديسمبر مدعوما من توقعات للتشديد من الفدرالي الأميركي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات الآمنة وسط ضبابية مستمرة بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر كانون الأول قبل أن يسجل 96.404 نقطة.

وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.64% إلى أدنى مستوى في أسبوع. وهبط اليورو 0.07% إلى 1.1278 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية.

هذا وخسر الجنيه الإسترليني 0.08% مسجلا 1.32035 دولار، ليتحرك من جديد نحو أدنى مستوى في عام البالغ 1.31615 الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 113.565 ين.

وارتفعت عملة بتكوين المشفرة 0.49% إلى 46957.11 دولار، مرتفعة من المستوى المتدني الذي سجلته أمس الاثنين عند 45750 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول عندما هبطت إلى ما دون 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول.