250 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية في 2021



بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2021 نحو 250 مليار دولار، وفقا لتقدير أولي نشرته اليوم شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، أي بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2020.



وقالت الشركة في بيان إن فاتورة شركات التأمين بلغت نحو 105 مليار دولار، أي بزيادة 17% عن العام السابق، مشيرة إلى ان ذلك يجعل عام 2021 الرابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.



ووفقا للفرنسية أشارت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين إلى أنه في عام 2021، تجاوزت الخسائر المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية من جديد متوسط فاتورة السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن منحى خسائر شركات التأمين يتجه نحو زيادة تتراوح بين 5 إلى 6% سنويًا على مدى العقود الماضية.



هذا العام، كانت العاصفة إيدا هي الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة لشركات التأمين، حيث أدت إلى فيضانات في نيويورك قدرت اضرارها المؤمنة بين 30 و32 مليار دولار.



وتليها العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في فبراير مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس، وأضرت خاصة بشبكة الكهرباء، حيث قدرت الأضرار التي غطتها شركات التأمين بنحو 15 مليار دولار.



وفي أوروبا، كانت الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا والدول المجاورة في يوليو، الأكثر تكلفة، حيث تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار واضرار مؤمنة بقيمة 13 مليار دولار.



وعلاوة على هذه الكوارث الطبيعية، قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث والحوادث البشرية بنحو 9 مليارات دولار، أي بانخفاض 38% خلال عام واحد، وفاتورة شركات التأمين بنحو 7 مليارات، أي بانخفاض 24%.

