فلاورد ترعى نادي الهلال السعودي

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عن توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الهلال، أهم أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية، لتكون بموجبها الشريك الرئيسي لنادي الهلال؛ وذلك لمدة أربعة أعوام بدءًا من الموسم الرياضي 2021-2022.

حيث وقّع الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني عقد الشراكة مع سعادة رئيس نادي الهلال، السيد/ فهد بن سعد بن نافل مساء اليوم الأحد؛ في برج الفيصلية بمدينة الرياض. وبحضور أعضاء من مجلس إدارة فلاورد،، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد السيد/ محمد العريفي. كما حضر من جانب إدارة نادي الهلال رئيس مجلس الادارة سعادة الاستاذ فهد بن نافل بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية سعادة الأستاذ سلطان آل الشيخ.

وبموجب هذه الشراكة سيقوم نادي الهلال بوضع تصميم شعار فلاورد على قمصان اللاعبين، وسيتمكن الطرفين من القيام بالعديد من الفعاليات والحملات الإعلانية والترويجية المشتركة، بالإضافة إلى منح جماهير الهلال فرصة وميزة للتفاعل مع لاعبيهم المميزين والنادي من خلال فلاورد وغيرها من المفاجآت التي ستسر جماهير النادي الغفيرة.

ووصف الرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني توقيع الشراكة مع نادي الهلال بالخطوة المتميّزة لفلاورد في إطار سعيها إلى التوسع في إبرام شراكات استراتيجية مع أهم الجهات في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء والجماهير.

وأضاف: "يعد نادي الهلال من أهم الأندية في القارة الآسيوية، وهذه الشراكة هي امتداد لاستراتيجية فلاورد لتقوية تواصلنا مع المجتمعات التي نعمل بها وخاصة مجتمع الرياضة. نحن فخورون بهذه الشراكة مع نادي له شعبية كبيرة وتاريخ مليء بالإنجازات مما يعكس طموحنا في فلاورد ونأمل أن تعود هذه الاتفاقية بالمنفعة المشتركة على الطرفين. وسنقوم بالإعلان عن الكثير من المفاجآت السارة لجمهور نادي الهلال وعملاء فلاورد في المستقبل القريب بإذن اللّه."

وعبر بن نافل عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، التي تعد نقلة نوعية في استثمارات نادي الهلال، من خلال شراكته مع فلاورد، قائلًا: "أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع فلاورد إحدى أكبر الشركات في مجال الورد والهدايا، وأود في هذه المناسبة أن أقدم لهم الشكر على احترافيتهم العالية، واختيارهم لنادي الهلال لتكون الشركة الراعي الرسمي للنادي، كما أشكر كافة الإدارات السابقة للنادي التي عملت على زيادة مداخيل النادي من خلال تأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية، التسويقية والتشغيلية للنادي، حيث عكست هذه الخطوات العمل المؤسسي في نادي الهلال منذ تأسيسه وحتّى اليوم"، متمنيًا في ختام حديثه التوفيق للطرفين؛ لتحقيق الأهداف التي أبرمت من أجلها هذه الشراكة.

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.