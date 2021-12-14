كأس العالم للأندية.. آخر التطورات حول أزمة مشاركة النادي الأهلي

كأس العالم للأندية.. يواجه الأهلي مشكلة كبيرة متمثلة في غياب عدد كبير من نجومه عنه في انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر، تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية، آخر التطورات حول أزمة مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

آخر التطورات حول أزمة مشاركة النادي الأهلي

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي آخر التطورات في ملف مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية يوم 3-2-2022 في الإمارات.

وفي تصريحات إذاعية، قال الدكتور سعد شلبي إن الأهلي لم يتلق أي إخطار من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بشأن تأجيل كأس الأمم الأفريقية.

وقال “منذ بداية الأزمة، كنا حريصين على وضع اتحاد الكرة أمام مسؤولياته، ووجهنا 3 خطابات للجبلاية لحل الأزمة لأن اتحاد الكرة هو المنوط به حلها.. ولدينا ترحيب بأى خطوة إيجايبة من اتحاد الكرة على نفس طريقة تعاون الاتحاد مع بيراميدز والمصرى بمنع لاعبيهم من المشاركة مع المنتخب في كأس العرب لارتباطهم بمباريات في البطولة الكونفدرالية”.

وأوضح سعد شلبي: اتحاد الكرة تعاون بشكل ايجابي مع بيراميدز والمصري وعمل لهما استثناء، وعلى نفس الوتيرة كان اتحاد الكرة عند حسن ظن مسؤولي الأهلى.

الاهلي سيشارك بكامل نجومه في كأس العالم للأندية

وأضاف "نحن حريصون على مشاركة الأهلى بكامل نجومه في كأس العالم للأندية، وحققنا خطوة كبيرة بتصريح أحمد مجاهد، لأنه شخص مسؤول أمام الوطن.. وطمأن جماهير الكرة المصرية التي كانت قلقة على الأهلى والمنتخب، ولو حدثت أشياء خلف الستار ستكون مسؤولية اتحاد الكرة فقط.

وأكد أحمد مجاهد أن الأهلى سيشارك بكامل نجومه في كأس العالم للأندية، ومنتخب مصر سيشارك بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية حتى يكون الفراعنة والأهلى خير ممثل للدولة المصرية في المحافل الدولية.