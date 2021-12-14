على عكس التوقعات.. ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر
أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم أن الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تعافى بصورة غير متوقعة في أكتوبر.
وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.1 % على أساس شهري، بعد تراجع بـ 0.2 % في سبتمبر. وكان الخبراء يتوقعون تراجعا بـ 0.5 % في أكتوبر.
وفيما يتعلق بعناصر الإنتاج، سجل إنتاج السلع الرأسمالية أكبر زيادة في أكتوبر، بنسبة 3%. وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.7 %، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.4 %.
ووفقا للألمانية ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 0.1 % فقط على أساس شهري. بينما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.6 %.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.3 %، إلا أن معدل الارتفاع جاء أقل من المسجل في الشهر السابق عند 5.1 % وكذلك أقل من توقعات الخبراء عند 4.1 %.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2 % على أساس شهري، ما رفع النمو السنوي إلى 3.6 % في أكتوبر.