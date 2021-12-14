ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ 1962



ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بأسرع معدل لها منذ عقود في نوفمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن اليوم الاثنين أن أسعار الجملة نمت الشهر الماضي بأكبر قدر منذ عام 1962 مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة.

وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 16.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 15.2% في أكتوبر الماضي. وكان هذا أسرع تضخم منذ عام.1962 وعلى أساس شهري تراجع نمو أسعار الجملة إلى 1.3% من 1.6% في أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات، كانت هناك زيادة حادة في أسعار العديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة الشهر الماضي.

وسجلت أسعار البيع بالجملة للمنتجات البترولية نموا على أساس سنوي بنسبة 62.4%. كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بالعام السابق.

وكانت الأسعار في أكتوبر أعلى بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويمثل هذا زيادة بنسبة2.7% مقارنة بسبتمبر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم السنوي المرتفع يعود في الغالب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية، في حين ارتفعت المنتجات الحيوانية أيضا ولكن بشكل أكثر اعتدالا.

وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 36.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 43.5% بسبب انخفاض المحاصيل. وبلغت الزيادة في أسعار بذور السلجم المستخدمة في إنتاج الزيت النباتي 62%.