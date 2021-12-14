سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-12-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، فى بنك الأهلى سعر 17.62 جنيه للشراء، و17.82 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.70 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.62 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.62 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.62 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.71 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.64 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.66 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

برشلونة يتحرك لضم صفقة مدوية

ضربة موجعة لموسيماني.. الأهلي يفقد 3 نجوم في السوبر الأفريقي

عاجل.. تشافي يطالب إدارة برشلونة بضم " سفاح البريميرليج "

قبل موقعة دوري الأبطال.. تعرف على تاريخ مواجهات ميسي ضد ريال مدريد

مصرع أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي

السليتي لـ "الفجر": مصر الأقوى لكن تونس الأقرب للفوز.. والجزائر المُرشح الأول للتتويج باللقب العربي

أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي للزمالك

برعاية وحضور وزيرا الشباب والرياضة والتعليم العالي.. 40 جامعة تشارك فى البطولة الأولى للياقة التنافسية

ads